Власти планируют создать реестр самогонщиков

Владельцев самогонных аппаратов планируют ставить на учет. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) утвердила с 9 августа Административный регламент по государственной регистрации оборудования для производства этилового спирта, передал сайт kp.ru.

Теперь владельцы самогонных аппаратов обязаны будут приходить в территориальный орган Росалкогольрегулирования и заявлять о наличии у себя подобной техники. За утаивание информации предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных и от 100 до 150 тысяч для юридических лиц.

«По сути своей это очень правильная мера. Сейчас наблюдается повальное увлечение домашним производством крепких напитков. В 2020 году самогонных аппаратов было продано в два раза больше, чем в 2019-м», — заявил гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.