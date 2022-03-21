Власти Петербурга вложат больше средств в строительство метро из-за антироссийских санкций

Строительство новых станций метро в Санкт-Петербурге подорожало. Причиной послужили санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Метрострой Северной столицы».

При этом менять сроки сдачи объектов в компании не планируют. Станции должны построить к 2024 году.

«Мы действительно обновили закупки из-за роста цен, но это некритичная, абсолютно рабочая ситуация. Компания проводит множество аукционов, постоянно появляются новые. Мы закупаем отечественные материалы: песок, бетон, поэтому санкции, конечно, повлияли, но несильно», — заявили в компании.