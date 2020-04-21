Власти Москвы выплатят более 15 млрд рублей арендодателям

Владельцы торговых и коммерческих площадей в Москве, снижающие арендную ставку из-за ситуации с коронавирусом, получат более 13,2 миллиарда рублей от столичной мэрии. Еще несколько миллиардов уйдут бизнесменам, которые сами используют свою недвижимость.

Как уточнили в пресс-службе мэра Москвы, 13,2 миллиарда выделили собственникам для оплаты земельных платежей и налогов на имущество.

Для получения гранта от администрации города, владельцы торговых центров или других коммерческих площадей должны «снизить арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50% от первоначальной ставки».

Еще 2,1 миллиарда рублей получат 2,6 тысячи предпринимателей, которые пользуются собственностью в своих коммерческих целях. Им компенсируют 50% налога на имущество и земельных платежей. Это касается периода самоизоляции, когда бизнес перестал работать.

«В общей сложности поддержку получат около 6,5 тысячи налогоплательщиков на общую сумму 15,3 миллиарда рублей», — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом авансовые платежи за второй квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу собственникам коммерческой недвижимости можно будет закрывать вплоть до 31 декабря 2020 года. Ранее стало известно, что отсрочку по налогам получат более 11 тысяч московских компаний.