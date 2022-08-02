Власти Москвы выплатили 48,2 млн рублей «ковидной амнистии»

В Москве выплатили более 48,2 миллиона рублей компенсаций по «ковидной амнистии». Власти приняли 40 тысяч заявлений от жителей и 1,4 тысячи — от представителей бизнеса, сообщил ТАСС начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Жители Москвы, индивидуальные предприниматели и юрлица могут получить единовременную компенсацию выплаченных штрафов, оформленных органами исполнительной власти за нарушение коронавирусных ограничений, кроме тех, что выписали за нарушение самоизоляции. Заявления начали принимать в июне. Тогда же с жителей города и бизнеса перестали взыскивать назначенные за эти нарушения штрафы, сообщил RT.

«Гражданами подано свыше 40 тысяч заявлений на получение единовременной компенсации. От индивидуальных предпринимателей и юридических лиц получено более 1,4 тысячи заявлений. По состоянию на 31 июля общая сумма выплат составила более 48,2 миллиона рублей», — сообщил Евгений Данчиков.

Мера распространяется на штрафы, которые выписали ГКУ «Организатор перевозок», МАДИ, ОАТИ, Мосгосстройнадзор, департамент торговли и услуг, префектуры административных округов, управы районов и Госинспекция по недвижимости.