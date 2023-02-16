Деньги 16 февраля 2023, 17:56 Власти Ленобласти утвердили бюджет на развитие сферы туризма Более 118 млн рублей направят на развитие туризма в Ленобласти

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Более 118 миллионов рублей из федерального бюджета направят на развитие туризма в Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на данные сайта кабмина.

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Кроме того, 29,4 миллиона рублей выделят на улучшение туристической инфраструктуры региона. Около 45,4 миллиона рублей пойдут на строительство кемпингов и автокемпингов, а 43,4 миллиона — на поддержку общественных инициатив в области туризма.