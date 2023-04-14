Деньги 14 апреля 2023, 18:45 Власти Конго рассмотрят возможность использования карт «Мир» на своей территории

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Власти Конго рассмотрят возможность использования платежной системы «Мир» на территории своей страны. Об этом сообщили «Новые известия».

Посольство Конго в России столкнулось с трудностями банковских переводов на фоне санкционного давления. Идею о запуске карт «Мир» на территории Конго выдвинул один из частных российских банков, соответствующие предложения для обсуждения направили властям страны.

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Отмечается, что на этапе рассмотрения возможности использования карт «Мир» находятся более 15 стран.