Власти Кипра лишат «золотых паспортов» девять россиян

Также на первом этапе с «золотыми паспортами» распрощаются восемь граждан Камбожди, пятеро китайцев, два гражданина Кении, иранец и малайзиец.

Как сообщил министр, 26 человек получили гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок. Таким образом, кипрских паспортов лишаются девять инвесторов и 17 членов их семей.

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Чьи документы о гражданстве будут аннулированы, власти не сообщают.

Кипр входит в ЕС с 2004 года. Программу выдачи гражданства республики в обмен на инвестиции ввели в 2014 году, чтобы подстегнуть экономику. На конец 2018 года в рамках программы в Кипр вложили шесть миллиардов долларов.

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В начале 2019 года ЕС раскритиковал эту практику, после чего правила получения гражданства ужесточились. Отныне его не могут получить заявители, которым отказали другие европейские страны. Также с 2 до 2,5 миллионов евро повысился минимальный порог инвестиций.

4 ноября 2019 года президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что паспорта, выданные с нарушениями, будут отозваны. По его словам, речь шла о 10-15 подобных случаях.

По данным Евросоюза, среди 5,5 тысячи иностранцев, получивших кипрское гражданство, около четверти россиян.