Власти Камчатки анонсировали эксперимент по маркировке икры

На икру лососевых и осетровых пород рыбы в России начнут наносить маркировку. Эксперимент запустят до конца 2022 года, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Ввод цифровой маркировки икры обсудили на совещании с участием представителей Совфеда, Госдумы, федеральных министерств и ведомств, Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), Центра развития перспективных технологий и предприятий рыбной отрасли.

Договорились, что главное — создать добавленную стоимость для наших рыбаков и потребителей. Я привел сравнение, если в Москве потребитель будет уверен, что упаковка икры, промаркированная определенным знаком, будет такого же качества, как на Камчатке, то он точно ее купит и будет готов заплатить за нее чуть больше Владимир Солодов. губернатор Камчатки

Икру промаркируют с помощью системы электронной сертификации грузов «Меркурий», которую используют в случае с молочной продукцией.

Национальная система цифровой маркировки заработала в России с 2019 года. Сейчас она распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, в качестве эксперимента — на БАДы, антисептики, медицинские изделия, пиво и слабоалкогольные напитки, электронные сигареты.