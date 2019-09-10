Власти готовы компенсировать вклады церквей и ТСЖ в банках-банкротах

По его словам, правительство готово поддержать инициативу. В «Агентстве по страхованию вкладов», которое производит выплаты, к ней также относятся положительно.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле группой депутатов во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В августе Минэкономразвития в письме к Минфину заявляло, что не поддерживает расширение участников системы страхования вкладов, так как из-за этого банкам, а значит и населению придется больше платить в страховой фонд.

Документ предлагает страховать вклады садоводческих товариществ, ТСЖ, гаражных кооперативов, религиозных организаций, казачьих обществ, общин малочисленных народов, а также некоммерческих организаций, которые оказывают общественно полезные услуги. Страховое возмещение по этим вкладам составит 1,4 миллиона рублей.

Также граждане, положившие на сберегательный счет средства от продажи квартиры в течение трех месяцев смогут рассчитывать на возмещение до 10 миллионов рублей.