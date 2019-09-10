  • Власти готовы компенсировать вклады церквей и ТСЖ в банках-банкротах

    10 сентября 2019, 04:04

    Кирилл Фролов

    Правительство запросит у депутатов расчеты к законопроекту, который предлагает помимо вкладов физлиц страховать и сбережения некоторых юрлиц, в частности, религиозных организаций, ТСЖ и гаражных кооперативов. Об этом «Коммерсанту» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
    Власти готовы компенсировать вклады церквей и ТСЖ в банках-банкротах

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    По его словам, правительство готово поддержать инициативу. В «Агентстве по страхованию вкладов», которое производит выплаты, к ней также относятся положительно.

    Законопроект был внесен в Госдуму в июле группой депутатов во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

    В августе Минэкономразвития в письме к Минфину заявляло, что не поддерживает расширение участников системы страхования вкладов, так как из-за этого банкам, а значит и населению придется больше платить в страховой фонд.

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    Документ предлагает страховать вклады садоводческих товариществ, ТСЖ, гаражных кооперативов, религиозных организаций, казачьих обществ, общин малочисленных народов, а также некоммерческих организаций, которые оказывают общественно полезные услуги. Страховое возмещение по этим вкладам составит 1,4 миллиона рублей.

    Также граждане, положившие на сберегательный счет средства от продажи квартиры в течение трех месяцев смогут рассчитывать на возмещение до 10 миллионов рублей.