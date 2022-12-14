Деньги 14 декабря 2022, 06:40 Власти ДНР оценили ущерб от действий Украины с 2014 года в 1,3 трлн рублей Врио главы ДНР Пушилин: Украина нанесла ДНР ущерб на сумму более 1,3 трлн рублей РИА «Новости»

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За время конфликта украинские военные повредили в Донецкой Народной Республике жилые дома на более 1,3 триллиона рублей. Такую сумму назвал РИА «Новости» временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

«Если говорить по разрушенному жилью, цифра приблизительная <…>, она составляет 1,3 триллиона рублей, даже больше», — сказал он.

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Денис Пушилин уточнил, что при расчете учли все повреждения жилфонда с 2014 года, но не включили в эту сумму ущерб предприятий и инфраструктуры — их тоже разрушили. Общий размер ущерба, по его словам, намного больше. В ДНР фиксируют все обстрелы и повреждения.

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Оценкой нанесенного Донбассу ущерба со стороны Украины занялась общественная комиссия, общая сумма превысила 1 триллион 321 миллиард рублей, Европейский суд по правам человека получил более 10 тысяч жалоб. Однако на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин предупредил, что рассчитывать на возмещение со стороны Украины не стоит, хотя эти деньги не стали бы лишними.