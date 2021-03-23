Власти Архангельска предложили изобразить город на десятитысячной купюре

Власти Архангельска выдвинули идею изобразить город на десятитысячной купюре, написала «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу мэра Дмитрия Морева.

Помимо прочего, в пресс-службе заявили, что Архангельск готов передать эстафету Пятигорску. Теперь этот город будет изображен на 500-рублевой купюре.

«С конца 90-х годов купюра носит изображение города Архангельска. Это уже 25 лет будет, когда она будет выпущена. Мы, конечно, горды тем, что туристы, и гости города, и сами архангелогородцы всегда фотографируются на фоне памятника Петру Первому — на фоне него с купюрой в руках», — отметили в мэрии.

По словам представителей администрации, вопрос о выпуске купюры в 10 тысяч рублей уже обсуждается. Власти Архангельска не против того, чтобы их достопримечательности украсили новую банкноту.