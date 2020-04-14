Владимир Путин прокомментировал сумму для борьбы с коронавирусом

По словам Путина, 1,2% российского ВВП выделяют для устранения последствий коронавируса.

«Общий объем средств, выделяемых правительством на минимизацию негативных последствий эпидемии, достигает 1,2% ВВП. Такой же объем содействия предусмотрен и Центральным банком России», — отметил президент.