Владимир Путин прокомментировал сумму для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Высшего экономического совета. Лидер страны оценил объем средств, которые выделяются на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на стенограмму на сайте Кремля.
По словам Путина, 1,2% российского ВВП выделяют для устранения последствий коронавируса.
«Общий объем средств, выделяемых правительством на минимизацию негативных последствий эпидемии, достигает 1,2% ВВП. Такой же объем содействия предусмотрен и Центральным банком России», — отметил президент.