Владельцу Bentley из Новосибирска насчитали 273 тысячи налога

Мощность двигателя машины — 608 лошадиных сил. Автомобиль британской компании в среднем стоит 15 миллионов рублей.

Всего за минувший год под максимальный повышающий коэффициент коснулся 54 машины, из которых 21 зарегистрирована на физических лиц.

Например, сумма налога за Мercedes-Benz AMG GLS 63 — 263 тысячи рублей. Эта машина 2017 года выпуска, мощность двигателя 585 лошадиных сил в среднем продается за 10-15 миллионов рублей. А за Land Rover Range Rover 2016 год выпуска и мощностью двигателя 510 лошадиных сил сверх придется заплатить 229,5 тысячи рублей. Причем сама машина и так стоит 10-15 миллионов рублей.

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«Повышающий коэффициент, размер которого варьируется от 1,1 до 3, применяется в соответствии с перечнем легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей, который размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга», — рассказал начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС Андрей Сударев.

Максимальный транспортный налог накладывается и на другие виды транспортных средств. Так, за катер 1982 года выпуска с мощностью двигателя две тысячи лошадиных сил насчитывается 100 тысяч рублей. А за вертолет 2009 года выпуска с мощностью двигателя 800 лошадиных сил сумма налога достигает 20 тысяч рублей.