Владельцев заграничного жилья могут лишить поступлений

Штрафы затронут все средства, поступившие на заграничный счет с января 2020 года. Власти рассматривают их как незаконные валютные операции.

1 января вступили в силу изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Они убирают часть ограничений во внешнеторговых расчетах, однако в случае с жильем касаются только государств, входящих в ЕАЭС, или с которыми Россия автоматически обменивается налоговыми данными (см. список).

В перечень не попали, например, Великобритания, Турция, Черногория, США, Таиланд, Вьетнам, Грузия и Канада.

За любые операции с ценными бумагами и недвижимостью в этих странах может прийти штраф до 100% от суммы перечисления. При этом Федеральная налоговая служба узнает об операциях с зарубежными счетами от самого россиянина: декларацию подают в ФНС до 1 июля.