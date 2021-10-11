Владельцев московских квартир предупредили о повышении налога в 2022 году

Налог на московские квартиры в 2022 году вырастет на 10%. Это связано с изменениями в оценке кадастровой стоимости недвижимости. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки национального объединения СРО оценщиков «Союз СОО» Кирилл Кулаков.

Он отметил, что кадастровую стоимость жилой недвижимости Москвы начнут рассчитывать по-новому начиная с 1 января 2022 года. Этот вопрос обсудили на круглом столе, который прошел на прошлой неделе.

«Проект отчета, который выполнило ГБУ города Москвы по кадастровой оценке, уже размещен в интернете, до 19 октября по нему принимаются замечания. Ближе к концу ноября результаты государственной кадастровой оценки — 2021 будут официально утверждены и с 1 января 2022 года вступят в действие», — заявил Кирилл Кулаков.

Он напомнил, что по итогам проведенной кадастровой оценки жилой недвижимости Москвы налог на квартиры уже вырос на 30-50% по сравнению с 2018 годом. При этом владельцам квартир не стоит волноваться. По закону сумма налога на имущество физических лиц не может расти больше чем на 10% в год.

К примеру, если в прошлом году владелец квартиры платил налог за недвижимость в размере 100 рублей, то в этом году она не может быть больше 110 рублей вне зависимости от того, насколько выросла кадастровая стоимость.