09 декабря 2022, 13:26
Владельцам машин у ТЦ «Мега Химки» объяснили, как возместить ущерб
Президент ВСС Уфимцев: владельцам припаркованных у OBI авто могут возместить ущерб
Пожар в подмосковном OBI, входящем в ТЦ «Мега Химки», нанес ущерб не только самому комплексу. Пострадали также припаркованные около него машины. Автомобилисты должны дождаться информации о том, включена ли в страховой договор ответственность владельцев торгового центра за нанесение ущерба имуществу третьих лиц. Об этом «360» сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
По информации Союза страховщиков, в результате случившегося пострадало имущество людей — припаркованные автомобили — и собственность, которая находилась на территории данных комплексов.
Реклама
«Если в договор страхования также включен пункт о том, что застрахована ответственность владельца данного ТЦ за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в таком случае страховая компания будет осуществлять покрытие», — сказал Уфимцев.
Реклама
Если же такого пункта нет, то пострадавшим надо будет обратиться к владельцу ТЦ и разбираться с ним в частном порядке. Проблем не должно возникнуть у тех, чей автомобиль застрахован по каско.
Уфимцев сообщил, что владельцами этого большого комплекса являются несколько юридических лиц. Он напомнил, что обычно существуют два вида страхования: страхуют либо здания и сооружения, либо товары, которые находятся в них. Договоры страхования в этих случаях осуществляют несколько крупных российских страховых компаний.
Пожар в гипермаркете OBI произошел утром 9 декабря, в результате случившегося погиб охранник магазина. По факту ЧП открыто уголовное дело.
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
Реклама
Реклама