Эксклюзив 09 декабря 2022, 13:26 Владельцам машин у ТЦ «Мега Химки» объяснили, как возместить ущерб Президент ВСС Уфимцев: владельцам припаркованных у OBI авто могут возместить ущерб РИА «Новости»

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Пожар в подмосковном OBI, входящем в ТЦ «Мега Химки», нанес ущерб не только самому комплексу. Пострадали также припаркованные около него машины. Автомобилисты должны дождаться информации о том, включена ли в страховой договор ответственность владельцев торгового центра за нанесение ущерба имуществу третьих лиц. Об этом «360» сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

По информации Союза страховщиков, в результате случившегося пострадало имущество людей — припаркованные автомобили — и собственность, которая находилась на территории данных комплексов.

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«Если в договор страхования также включен пункт о том, что застрахована ответственность владельца данного ТЦ за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в таком случае страховая компания будет осуществлять покрытие», — сказал Уфимцев.

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Если же такого пункта нет, то пострадавшим надо будет обратиться к владельцу ТЦ и разбираться с ним в частном порядке. Проблем не должно возникнуть у тех, чей автомобиль застрахован по каско.

Уфимцев сообщил, что владельцами этого большого комплекса являются несколько юридических лиц. Он напомнил, что обычно существуют два вида страхования: страхуют либо здания и сооружения, либо товары, которые находятся в них. Договоры страхования в этих случаях осуществляют несколько крупных российских страховых компаний.

Пожар в гипермаркете OBI произошел утром 9 декабря, в результате случившегося погиб охранник магазина. По факту ЧП открыто уголовное дело.