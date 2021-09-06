Владельцам криптовалют рассказали, почему биткоин не достигнет 100 тыс долларов

Директор по маркетингу криптовалютного пула РОЙ Клуб Сергей Ордин прокомментировал дальнейший рост биткоина. По его словам, ранее сделанный позитивный прогноз по этой криптовалюте пока оправдывается, однако говорить о том, что стоимость биткоина перевалит за 100 тысяч долларов, пока рано. Об этом написала «Газета.ru».

Эксперт отметил, что отметка в 100 тысяч наводит большие сомнения. Лично его прогноз — это 80 тысяч долларов за монету. Для такого скепсиса есть несколько причин. Во-первых, регулирование криптовалют в США идет по пути к ужесточению. Как оно будет складываться дальше, предугадать сложно.

Во-вторых, пока нет определенности, каким образом восстановится хешрейт биткоина после китайского запрета. Не совсем понятно, как теперь распределится майнинг по мировым регионам и кто станет лидером, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что цена биткоина 5 сентября поднялась выше 51 тысячи долларов впервые с мая 2021 года.