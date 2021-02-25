Владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в межгосударственный розыск

Юрия Белойвана, собственника сети ресторанов «Тарас Бульба», объявили в межгосударственный розыск. Следственный комитет направил в Пресненский суд Москвы ходатайство о заочном аресте Белойвана по делу о сокрытии налогов, сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая сообщила о поступлении ходатайства о заочном аресте Белойвана. Суд в ближайшее время проведет заседание по этому вопросу.

В феврале 2020 года в отношении Белойвана возбудили уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам. Предпринимателя неоднократно вызывали на допрос, ни на один из которых он не явился.

По данным следствия, Белойван в 2015 году зарегистрировал новую компанию, на которую перевел работу сети ресторанов, чтобы избежать выплаты недоимки по налогам в 57 миллионов рублей. В июле 2019 года Белойвана приговорили к двум годам колонии по делу о неуплате налогов, сумма ущерба по делу составила 690 миллионов рублей. Но в ноябре того же года Белойвана освободили в связи с болезнью. После этого бизнесмен фактически скрылся, не заплатив недоимки.