Владельца магазина на Ямале оштрафовали за продажу продуктов втридорога

Владельца магазина в Салехарде оштрафовали после того, как выявили факт завышения цен на продукты почти в три раза. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«В магазине „Юбилейный-Гастроном“ установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи (286%)», — сообщили в надзорном органе.

Прокуратура возбудила в отношении владельца гастронома дело по административной статье о нарушении порядка ценообразования. Предпринимателю назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Департамент экономики ЯНАО ранее сообщил, что с начала года самый значительный рост цен на продукты в регионе зафиксирован на картофель, куриные яйца и морковь, рассказало РИА «Новости».

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее в ходе выступления в Госдуме назвал причину повышения цен на основные продукты в конце 2020 года. По его словам, этому способствовали ряд факторов, в том числе ослабление курса рубля, валютные колебания и рост цен на мировых рынках.