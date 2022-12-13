Деньги 13 декабря 2022, 02:21 Владелец «Стокманна» выкупил Lamoda в России Владелец «Стокманна» Панченко выкупил Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии YouTube

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Известная фэшн-компания Global Fashion Group продала интернет-магазин одежды и обуви Lamoda владельцу «Стокманна» Якову Панченко. Сумма сделки составила 95 миллионов евро, сообщили в пресс-службе GFG.

После начала спецоперации ВС России на Украине многие западные компании приостановили работу в России. Холдинг из Сингапура GFG заявил, что не будет инвестировать в Lamoda до разрешения украинского кризиса. В октябре компания договорилась о продаже Панченко Lamoda в Белоруссии, Казахстане и России.

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В российском экспертном сообществе полагают, что ушедшие бренды захотят вернуться на рынок РФ. По мнению экономиста Владислава Гинько, многие уже пожалели из-за упущенной прибыли. А те компании, которые нашли возможность остаться, увеличили свои продажи.

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