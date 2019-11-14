Владелец компании «Рольф» Сергей Петров задумался о ее продаже

Следственный комитет возбудил летом текущего года против Петрова и нескольких руководителей автодилера уголовное дело из-за обвинений в выводе денег по подложным документам.

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Согласно данным следствия, Петров вывел заграницу и присвоил себе четыре миллиарда рублей, продав «Рольфу» акции компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенным ценам. Петров обвинения отрицает.

Акционеры «Рольфа» вывели Петрова и Анатолия Кайро, еще одного фигуранта дела, из совета директоров, сократили его состав до трех человек и ввели в него главу кипрских структур «Рольфа» Екатерину Колмакову.

Продажу совершит кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье Петрова. Пока Delance составила закрытый список покупателей, в который вошли российские и зарубежные инвесторы.