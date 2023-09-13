Деньги 13 сентября 2023, 10:02 Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из российской части бизнеса PVH, владеющая Calvin Klein и Tommy Hilfiger, вышла из бизнеса в России Unsplash

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Американская компания Phillips-Van Heusen (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, больше не является учредителем российского подразделения. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, которые предоставлены в СПАРК, сообщила газета «Коммерсант».

Компания «Пивиэйч Б.В.», как следует из открытых данных, с 17 августа носит название «Ритейл Экселенс». Ее учредитель — Денис Щукин.

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Издание со ссылкой на сведения в профиле Щукина в LinkedIn уточнило, что он являлся с 2018 года директором розничной сети PVH в России, ранее работал также в офисе Adidas.

Магазины Phillips-Van Heusen в Белоруссии и России закрылись весной 2022 года. После начала российской спецоперации на Украине многие иностранные бренды решили уйти с российского рынка и продать свой бизнес российским предпринимателям.

Так произошло и с французской сетью Decathlon. После перехода ее подразделения новым владельцам стало известно, что обновленные магазины спорттоваров откроются в стране этой осенью.