Владелец «Балчуга» отреагировал на слухи о продаже отеля

Гостиница «Балчуг Кемпински» не выставлена на продажу. Об этом заявил председатель правления, гендиректор ООО «Балчуг» Александр Бобылев.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил он. Его слова «360» передала пресс-служба ООО «Балчуг».

Бобылев отметил, что он с удивлением прочитал подобные новости. Кроме того, в компании с улыбкой отнеслись к рекламному сообщению на одном из сайтов по продаже недвижимости.

В нем значится фирма, которая и «выставила» для продажи отель. Речь идет о некой CAPITAL INVEST. ООО «Балчуг» еще обратится к ней с просьбой прояснить ситуацию.

«Будем рады познакомиться с теми, кто якобы купил у нас что-то существенное без нашего ведома», — заключил Бобылев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что «Балчуг Кемпински» продана за 227 миллионов долларов и в скором времени якобы станет известно имя покупателя.

Пятизвездочный отель «Балчуг Кемпински» находится в самом центре Москвы, на улице Балчуг. Это здание построили еще в XIX веке. В разные годы оно использовалось в качестве офиса, общежития и отеля. С 1957 года и до распада СССР современный «Балчуг» был гостиницей «Бухарест».