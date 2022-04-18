«ВКонтакте» поможет освоиться новичкам из других соцсетей

«ВКонтакте» запускает программу поддержки новых авторов. Все блогеры, которые перешли на отечественную площадку из других соцсетей, ждут льготные условия монетизации контента и знакомства с сообществами, которые смогут быть им полезны.

«ВКонтакте» объявила о запуске программы поддержки авторов, которые перешли в соцсеть из других площадок или возобновили свою деятельность в ВК с 1 марта этого года. Новичков познакомят с сообществами, которые прежде не были активно представлены в соцсети и создают оригинальный и полезный контент.

При этом «ВКонтакте «до конца апреля отказалась брать комиссию с создателей контента, чтобы те получали максимум дохода от инструментов монетизации. Благодаря такой поддержке средний недельный заработок сообществ в конце марта на маркет-платформе увеличился в полтора раза, в VK Donut почти на 40%, в партнерской программе — в два раза, в видеомонетизации — в четыре раза.

Ранее социальная сеть установила новый рекорд посещаемости: за месяц аудитория площадки превысила 100 миллионов человек. Клипы получают порядка миллиарда просмотра в сутки. Кроме того, ежегодно на страницах ВК публикуется более пяти миллиардов единиц контента: записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории.

«ВКонтакте " — крупнейшая площадка в России для создания и продвижения самых разных форматов контента. Соцсеть развивает экосистему инструментов для авторов и пабликов: ленты новостей и рекомендаций, партнерская программа, платформа для монетизации контента, также существует грантовая программа VK Talents и много других сервисов для продвижения.