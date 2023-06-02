Деньги 02 июня 2023, 23:41 Включение в «черный» список FATF сделает невозможным денежные переводы из России Экономист Солодков: переводы из России станут недоступны при включении в «черный» список F РИА «Новости»

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Включение России в «черный» список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) грозит стране серьезными последствиями, которые будут ощущаться хуже отключения кредитных организаций от SWIFT. Об этом сообщил директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков, передала газета «Новые Известия».

Российская сторона входит в состав членов FATF с 2003 года, поэтому должна придерживаться правилам органа. Одно из них — противодействие отмыванию преступных денег и финансированию терроризма. Сейчас Москва наращивает связи со страной из «коррупционного» стоп-листа FATF — это Иран. Помимо Тегерана в таком списке числятся КНДР и Мьянма.

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Из-за взаимодействия РФ с Ираном на уровне Центральных банков, Москва рискует тоже попасть в «черный» список межправительственного органа. В случае развития такого сценария, денежные переводы из России будут недоступны.

«Чревато это одной простой вещью: у нас с вами по факту станут невозможными любые денежные переводы. Это даже хуже, чем отключение от SWIFT», — сообщил Солодков.

Ранее рубль и юань назвали перспективными альтернативами доллару в валютных расчетах. Однако из-за этого возрастает риск новых антироссийских ограничений и увеличения экономической зависимости РФ от Китая.