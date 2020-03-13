Вкладываться в доллары или в гречку? Финансовый аналитик успокоил россиян

На фондовых рынках паника, таких обвалов торгов не было со времен Великой Депрессии. В мире обсуждают новый кризис, но а что делать обычному обывателю: покупать доллары или пора покупать гречку? Об этом «360» рассказал независимый финансовый аналитик Дмитрий Тратас.

«Сложная тема. Это как динозавр на Красной площади: встретишь или нет. Вот в Америке торги останавливались, и даже объявление, что будут вброшены дополнительные деньги, возобновило торги только на полчаса. Сейчас индексы потеряли все то, что приобрели в прошлом году: по итогам 2019 года рост американских индексов был на 30%. Из-за коронавируса начинают страдать международные связи, а сейчас весь бизнес международный, партнеры не могут жить друг без друга. Вот причина падения индексов. Стоит ли нам ждать мирового кризиса — ответ зависит от того, насколько быстро человечество избавится от истерики, связанной с коронавирусом», — рассказал аналитик.

Как заметил эксперт, то, что мы видим сейчас в мире, происходит впервые. Раньше при всех эпидемиях не вводили повсеместно карантины, не было истерики, паники. Что касается финансов, то что лучше купить — доллары или гречку — не посоветует никто.

«Никто не даст верного совета. Если знать четко, какой курс будет завтра, можно было бы стать богачом. Пытаться спасти свои рубли уже поздно, сегодня мы видим, что рубль укрепляется, вот в начале торгов было сегодня 73,8, а сейчас уже 73. Гречка — это вообще из прошлого века, давно не было голода и, надеюсь, не будет. Надо спокойнее на это смотреть. Я бы не стал рекомендовать покупать доллары по такой цене, хотя никто не может гарантировать, что рубль не упадет». — добавил собеседник «360».

По его мнению, для более-менее точного прогноза нужно следить за ценами на нефть. Они тоже не могут бесконечно падать. Когда пройдет страх перед коронавирусом — и нефть пойдет в рост.

«Пик истерики, хочется верить уже прошел: Китай вон уже с вирусом фактически справился», — подчеркнул в заключении Тратас.