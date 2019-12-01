Вкладчикам увеличат страховую сумму

В особых случаях сумму следует увеличить в разы, говорится в тексте документа. К ним относятся возникновение на счету большой суммы после продажи жилья или земельного участка, получения наследства, социальных выплат, грантов и пособий. Кроме того, исключение будет действовать в случае, если деньги получены в результате выплат компенсации ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу вкладчика.

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Предлагаемые изменения нацелены на повышение уровня защиты прав и законных интересов вкладчиков отечественных банков.

Предложение подготовил Центробанк вместе с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В июле его уже внесли в Госдуму на рассмотрение.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в заключении.

В частности, необходимо просчитать влияние законопроекта на достаточность средств Фонда обязательного страхования вкладов. Помимо этого следует уточнить, возникнет ли необходимость увеличивать размер ставки страховых взносов, уплачиваемых финансово-кредитными организациями.