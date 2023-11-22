Деньги 22 ноября 2023, 05:30 Вкладчикам рассказали, когда банк может не вернуть деньги Юрист Гусятников: банк может не вернуть деньги вкладчику при аресте счета Unsplash

Читать 360tv в

Банки в определенных случаях могут не отдавать вкладчику его деньги. Для этого у них есть три законных основания, предупредил в разговоре с агентством «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, деньги могут не отдать, если судебные приставы наложили арест на счет. Обычно к такой мере прибегают в случае долгов. В этом случае все зависит не от банка, а от решения суда.

Реклама

Вторым основанием для невозвращения денег Гусятников назвал попытку получить средства по недействительному паспорту. Он напомнил, что этот документ необходимо менять при достижении 20 и 45 лет. Если вкладчик этого не сделал, то деньги он сможет получить только после замены паспорта. Третье основание — подозрение в отмывании денег.

«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно», — подчеркнул юрист.

Он добавил, что доказательством легальности денег могут быть различные документы, подтверждающие их происхождение.