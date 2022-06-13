Вице‐мэр Москвы Ефимов: новый благоустроенный район появится рядом с усадьбой Михалково

Новый благоустроенный район появится рядом с усадьбой Михалково в Головинском районе Москвы в рамках комплексного развития участка промзоны «Автомоторная». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии участка промзоны «Автомоторная» площадью 77 гектаров.

«Сегодня это крупнейший проект комплексного развития территорий в Москве», — подчеркнул вице-мэр Ефимов.

Вложения в реорганизацию территории по проекту «Индустриальные кварталы» превысят 300 миллиардов рублей.

«Ежегодный бюджетный эффект превысит 4,4 миллиарда рублей. Реализация этого проекта даст городу более 10 тысяч новых рабочих мест», — отметил заместитель мэра Москвы.

Эта территория на сегодняшний день используется неэффективно. В основном ее занимают склады и автомастерские.

На месте промзоны планируют построить более 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, под строительство жилья выделили более 1,2 миллиона квадратных метров. Еще около 671 тысячи «квадратов» займет общественная застройка, в том числе объекты образования, здравоохранения, культурного досуга, а также спортивные сооружения.

«Кроме того, около восьми гектаров в проекте выделили под зеленые пространства: парки, скверы, аллеи. Благоустройство территории гармонично дополнит живописный ландшафт — неподалеку протекает река Лихоборка», — добавил Гаман.

Комплексное развитие территорий бывших промзон в Москве в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в целом позволит создать порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, в результате городской бюджет получит около трех триллионов.