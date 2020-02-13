Вице-спикер Госдумы предложил изобразить награды Великой Отечественной войны на монетах

Епифанова предлагает изобразить ордена и медали времен войны 1941–1945 годов. Она считает, что такая серия монет, сопровождаемая описанием наград, будет способствовать патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и будет пользоваться хорошим спросом.