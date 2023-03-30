Деньги 30 марта 2023, 18:23 Вице-президент «Опоры России» Шлеменков рассказал о способах решить жилищный вопрос Вице-президент «Опоры России» Шлеменков предложил создать квартиры для выгодной аренды

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Чтобы решить жилищный вопрос, необходимо не снижать цены на покупку квартир, а предлагать россиян достойные альтернативные варианты. Таким мнением поделился вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, на данный момент в новостройках остается порядка 40% непроданных квартир. Несмотря на это, компании по продаже недвижимости не снижают цены.

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Шлеменков подчеркнул, что проблему жилищного вопроса необходимо решать с помощью альтернативных методов.

«Например, создавать нормальное съемное жилье, которое можно снимать долго и на хороших условиях. Или предоставлять гражданам возможность получить участки для строительства индивидуальных домов», — отметил Шлеменков.