Вице-президент НТС Гусев заверил в сохранении цен на бензин после рекордного подорожания нефти

Рекордное подорожание нефти марки Brent никак не скажется на стоимости бензина. Вопрос разгона цены черного золота и мировых валют не является экономическим. Об этом в разговоре с «360» заявил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

«Что движет финансовым капиталом, который разгоняет то выше, то ниже вопрос цены на нефть. <...> Он не является экономическим, он лежит в политической плоскости. Все это торгуется на бирже, и в чьих интересах, кто сейчас работает, кто разгоняет [цены на нефть], мы не знаем», — объяснил Гусев.

Эксперт подчеркнул, что рост цены нефти — это параллельная реальность, которая не имеет ничего общего с объективной экономической ситуацией в мире, поэтому на стоимости бензина такие скачки никак не отразятся. Гусев подчеркнул, что в России есть все необходимые механизмы, которые защищают потребителей топлива от его подорожания.

Утром 28 сентября стоимость нефти эталонной марки Brent впервые за три года превысила 80 долларов за баррель. Эксперты связали это с ростом спроса на черное золото после пандемии коронавируса.