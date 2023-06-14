Деньги 14 июня 2023, 16:49 Вице-президент МАИН Радченко рассказала, куда стоит вкладывать деньги в России Вице-президент МАИН Радченко посоветовала вкладывать деньги в недвижимость

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Недвижимость является одним из самых перспективных направлений для инвестиций. Такой информацией поделилась вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснила, что многие люди забирают свои вклады из банков и тратят деньги на ипотечные кредиты. Причина этого кроется в обесценивании рубля, а также в повышении уровня инфляции.

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«С точки зрения сбережения средств недвижимость снова в приоритете. Сейчас рекордное опустошение депозитов, люди вытаскивают сбережения из банков», — объяснила эксперт.