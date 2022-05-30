Вице-президент «Лукойла» предложил сократить добычу нефти в России

Изменить политику в отношении нефтедобычи в условиях санкций призвал Россию вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. В статье на РБК он предложил стратегию действий в кризисный период.

«Зачем России обеспечивать добычу 10 миллионов баррелей нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать семь-восемь миллионов без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», — заявил он.

Леонид Федун отметил, что мировая потребность в сырьевых ресурсах в ближайшие десятилетия будет расти, а их стоимость — коррелировать с реальной инфляцией. Уже сейчас политики, которые говорили о наступлении безуглеводородной эры, активно убеждают нефтяные компании увеличивать инвестиции в разведку и разработку.

Он отметил, что нужно добывать и экспортировать ровно столько продукта, сколько необходимо для экономического роста, а не в долг, который обесценивается девальвацией. Поэтому рациональным решением стало бы сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создать инфраструктурные заделы.

Автор статьи также призвал отказаться от продажи нефти с дисконтом и сохранить соглашение ОПЕК+, а все последующие шаги по оптимизации поставок обсуждать с его участниками. Со временем у России появится возможность вновь нарастить объемы добычи нефти, уверен вице-президент «Лукойла».