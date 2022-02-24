Вице-президент Ассоциации российских банков рассказал об альтернативе SWIFT

Отключение от SWIFT не повлияет на использование карт Visa и Mastercard в России. В стране также можно найти альтернативу системе расчетов, как это уже делал Иран. Об этом «360» рассказал Заместитель председателя Комитет РСПП по международному сотрудничеству, а также вице-президент Ассоциации российских банков Олег Прексин.

Прексин объяснил, что для россиян отключение от SWIFT ничего не изменит при использовании карт Visa и Mastercard внутри страны. Но за рубежом ими уже нельзя будет расплатиться, если идет расчет между российскими банками и иностранными. Прексин также не исключил, что за рубежом нельзя будет пользоваться даже картой «Мир».

SWIFT представляет собой систему межбанковских расчетов, и в России создавали аналогичный сервис.

«Мы свое время создавали систему, которая называлась система расчетов в переводных рублях. Это не популистская тема, здесь много всяких обстоятельств. Найти выход можно, в свое время нашли», — отметил Прексин.

По его словам, Иран также отключали от SWIFT, тем не мене страна смогла приспособиться и найти альтернативу. Европа нашла варианты расчета с этой страной.

«Было бы желание. Есть профессионалы, опыт уже. Была ситуация похуже, давайте все-таки дождемся заявления», — рассказал Прексин.

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы SWIFT. Политик сделал такое заявление на фоне начала спецоперации в Донбассе. По его мнению, в связи с этим на Россию надо наложить жесткие санкции.