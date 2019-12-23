Вице-премьер Трутнев рассказал об эффективности «крабового» закона

«Поступления в бюджет Российской Федерации от продажи 35 крабовых лотов составили более 142 млрд рублей. На российских верфях будет 35 судов-краболовов, в том числе 16 краболовов — на Дальнем Востоке. Киль первого дальневосточного краболова был заложен на судостроительном предприятии „Восточная верфь“ в конце ноября текущего года. В 2020 году ожидается реализация шести лотов на глубоководные виды краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна с соответствующим обязательством по строительству шести судов. Будем эту работу продолжать», — рассказал Трутнев.

По словам вице-премьера, эффективной мерой поддержки стал механизм инвестиционных квот. В рамках этого механизма дальневосточными инвесторами реализуются 32 проекта на сумму около 108 млрд рублей. В том числе 18 договоров на строительство рыбопромысловых судов на сумму 93 млрд рублей. Два судна уже построены.