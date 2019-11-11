Вице-премьер РФ встретился с генсеком ОПЕК

Диалог был конструктивным. Так, была отмечена важная роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации на международном рынке нефти.

Напомним, страны вошедшие в ОПЕК+ с 2017 года совместно управляют добычей «черного золота». В 2019 году было принято решение об ограничении добычи нефти на 1.2 млн б/с. В конце марта 2020 года соглашение заканчивается. Следующее будет подписано в декабре 2019 года в Вене.

Пока аналитики не могут прийти к единому мнению, будет ли это продление действующего соглашения или квоты еще более ужесточатся.

В ходе встречи, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркин выразил благодарность России и лично Владимиру Путину за «непрекращающуюся поддержку».

На странице ОПЕК в Facebook сообщается, что стороны согласились с тем, что «международное сотрудничество в энергетике — единственный способ обеспечения стабильности» в нефтяной отрасли.