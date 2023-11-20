Деньги 20 ноября 2023, 17:57 Вице-премьер Белоусов сообщил, что объем взаиморасчетов в нацвалютах между Россией и Китаем составляет 95%

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине сообщил, что объем взаиморасчетов в национальных валютах между РФ и КНР составляет 95%. Об этом написали «Известия».

Российские экономисты предполагают, что товарооборот между странами к концу 2023 года превысит 200 миллиардов долларов. Этот показатель планируется увеличить до 300 миллиардов долларов к 2030 году.