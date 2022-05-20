Вице-мэр Москвы Ефимов: застройщики получили отсрочку по предоставлению банковских гарантий на 26 миллиардов рублей

Девелоперы отсрочили представление банковских гарантий по 57 земельным участкам при изменении вида их разрешенного использования. Общая сумма отсрочки достигла почти 26 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По закону при изменении вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка с целью строительства собственник должен внести плату в городской бюджет единовременно или в рассрочку. Если он выбрал второй вариант, то обязан подтвердить последующие выплаты банковской гарантией — обязательством банка об уплате требуемой суммы. Раньше ее нужно было предоставить сразу, сейчас же, благодаря введенным антикризисным мерам, — в течение полугода. При этом нужно предъявить письменное поручительство об исполнении принятых условий.

«Почти за два месяца действия мер антикризисной поддержки отсрочкой предоставления банковских гарантий воспользовались собственники 57 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 150 гектаров. Общий объем по отсроченным документам составил 25,7 миллиарда рублей. Это решение позволило девелоперам сократить издержки по оплате комиссии банку и дало возможность более внимательно подобрать финансовое учреждение для оформления документа. Поддержку от города получили все обратившиеся инвесторы», — рассказал Владимир Ефимов.

Нормы о выплатах при смене ВРИ земельных участков на строительство содержатся в постановлении правительства Москвы от 10 сентября 2013 года № 593-ПП. Собственнику предоставляется рассрочка на срок от года до шести лет в зависимости от размера платежа. Если сумма не превышает 100 миллионов рублей, плату можно внести в течение года, а если она превышает 500 миллионов рублей — в течение шести лет.

«Земельные участки, по которым дается отсрочка предоставления банковской гарантии, находятся в шести округах города. Больше всего объектов размещено на севере столицы, в ТиНАО и на юго-востоке города — 29, 12 и шесть территорий соответственно. У девелоперов, получивших городскую поддержку, нет необходимости замораживать свою строительную деятельность на этих объектах», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Заявки на получение отсрочки предоставления банковской гарантии рассматриваются в течение 30 дней.

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