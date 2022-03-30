Вице-мэр Москвы Ефимов: товарооборот Москвы и Турции превысил 14,8 млрд долларов

Товарооборот Москвы и Турции по итогам 2021 года превысил 14,8 миллиарда долларов. Это на 66,7% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что Турция остается одним из самых крупных торгово-экономических партнеров России. Иностранные компании привлекают льготы по налогам, низкие ставки на импорт и удобное географическое положение.

«Российский товарооборот с Турцией в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти 33 миллиарда долларов. При этом доля Москвы составила 44,9%», — отметил Ефимов.

Российская столица обеспечивает 7,5% от общего объема поставок из России в Турцию, что позволяет ей входить в первую пятерку экспортеров несырьевых и неэнергетических товаров.

«По итогам 2021 года Москва экспортировала товаров несырьевого неэнергетического сектора в Турцию на 30,2% больше, чем годом ранее. Основная причина развития московского экспорта — повышенный спрос со стороны Турции на импортные товары машиностроительной отрасли, в частности, на механическое оборудование и технику», — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что совокупный импорт Турции этой категории товаров увеличился по итогам прошлого года на 22,5% — до 39,96 миллиарда долларов. Кроме того, на 16,5% вырос импорт электрических устройств и аппаратуры связи — до 19,97 миллиарда долларов.

По данным подведомственного департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы центра «Моспром», в прошлом году российская столица чаще всего покупала у Турции одежду, обувь и моющие средства. Всего в Москву в 2021 году ввезли турецких товаров на 2,5 миллиарда долларов.

Центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Эксперты анализируют целевые рынки для столичных производителей, а также на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом.

Помощь в выходе на рынки Турции и других стран столичным предпринимателям оказывает Московский экспортный центр (МЭЦ). Предприниматели могут воспользоваться более чем 30 сервисами и услугами, в том числе онлайн-экспортом, выходом на ретейлеров, софинансированием акселерационных программ и другими продуктами. Кроме того центр может передать бизнесменам прямые контакты зарубежных покупателей, с которыми уже провели первые переговоры. Для этого нужно оставить заявку на сайте МЭЦ.

«При поддержке МЭЦ в 2021 году столичные компании экспортировали в Турцию системы ионной очистки, противоугонные автомобильные технологии, устройства ограничения скорости, бытовую химию и другие товары и услуги», — уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Московский экспортный центр оказывает предпринимателям различные меры поддержки для продвижения их продукции и услуг на зарубежные рынки. Это увеличивает число московских экспортеров и помогает им в реализации проектов по внешнеэкономической деятельности.