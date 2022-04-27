Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о росте доходов бюджета за счет налоговых спецрежимов

Поступления в бюджет Москвы от представителей малого и среднего бизнеса за первые три месяца 2022 года составили 35,2 миллиарда рублей. Это на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все эти предприниматели используют упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что УСН — один из самых популярных способов уплаты налога среди представителей малого и среднего бизнеса Москвы.

Ефимов отметил, что 35 миллиардов рублей, поступившие от индивидуальных предпринимателей и предприятий, которые используют УСН, почти на 48% больше, чем налоги за весь первый квартал 2020 года, когда пандемия еще не оказала своего влияния.

«Такая динамика подтверждает способность московского малого и среднего бизнеса противостоять кризисным явлениям и продолжать развиваться в непростых условиях», — добавил вице-мэр Ефимов.

Упрощенной системой уплаты налогов в 2020 году пользовались около 500 тысяч московских предпринимателей.

Еще одним специальным режимом, предусмотренным для столичного бизнеса, является патентная система налогообложения (ПСН). Ее используют почти 63 тысячи индивидуальных предпринимателей.

С января по март они перечислили в столичный бюджет 2,7 миллиарда рублей, что превышает показатели начала прошлого года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Отдельно он отметил, что количество бизнесменов, перешедших на ПСН, выросло до 63 тысяч. В прошлом году эта цифра составляла 62,7 тысячи.

«Наиболее востребованными сферами деятельности являются розничная торговля, перевозки, бытовые услуги, сдача в аренду помещений», — перечислил он виды работ, где используют ПСН.

Для удобства представителей малого и среднего бизнеса, которые применяют упрощенку для уплаты налогов, на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» есть специальный сервис, который помогает при оформлении деклараций. Пользователю достаточно заполнить специальную форму, после этого готовый документ в течение суток придет к нему на почту. Его нужно только подписать и передать в налоговую службу.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин заявил, что эта услуга особенно востребована у тех, кто только делает свои первые шаги в собственном деле.

«Для них также создан онлайн-помощник „Подбор режима налогообложения“, который позволит бесплатно оптимизировать налоговые отчисления с учетом особенностей деятельности предприятия», — отметил Фурсин.

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