Вице-мэр Москвы Ефимов: промпредприятиям выдадут льготные кредиты более чем на 40 млрд рублей

Промышленные предприятия российской столицы подали в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже 64 заявки на льготные кредиты. Средства пойдут на пополнение оборотных средств, выплату зарплат, а также реализацию инвестиционных проектов. В общей сложности предприятиям выдадут займы на сумму свыше 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столица субсидирует часть процентов, если предприятия берут деньги на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов, пояснил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы видим востребованность такой меры поддержки — в фонд уже поступило 64 заявки на получение финансовой помощи по кредитам на общую сумму 43,6 миллиарда рублей», — отметил он.

По его словам, власти города помогут субсидировать процентные ставки по ним почти на 1,8 миллиарда рублей. Он отметил, что всего на предприятиях, которые обратились за помощью в фонд, трудятся около 80 тысяч человек.

Ефимов рассказал, что больше всего заявок на льготные кредиты подали представители пищевой промышленности. В общей сложности они запросили 12,7 миллиарда рублей. Размер компенсации от Московского фонда для 15 организаций составит 310 миллионов рублей.

Ранее город выделил фонду 10 миллиардов рублей для субсидирования льготных займов. Таким образом, компании смогут получить кредиты на 150 миллиардов рублей.

Благодаря последним решениям, принятым мэром Москвы, предприятия смогут взять кредиты по ставке значительно ниже рыночной. Например, банки сейчас кредитуют компании под 19–22% годовых, а в фонде промышленникам займы будут выдавать под 11%. Ранее льготная ставка составляла 15%, но после уменьшения ключевой ставки Центробанка с 20 до 17% Сергей Собянин заявил, что она будет снижена. Стоит добавить, что для тех компаний, которые ранее получили льготные кредиты под 15%, ставка автоматически снизится до 11%.

«В фонд также обратились производители, специализирующиеся на радиоэлектронике и приборостроении, суммарно 13 компаний. Они получат финансовую поддержку по кредитам на общую сумму почти 8,8 миллиарда рублей. В свою очередь фонд выплатит порядка 300 миллионов рублей», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На поддержку смогут рассчитывать те предприятия, которые зарегистрированы на территории столицы и не проходят через процедуру банкротства. Численность сотрудников такой компании должна составлять как минимум 50 человек для высокотехнологичных производств и не менее 100 — для всех остальных.

У организаций есть возможность получить кредиты до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств или до одного миллиарда рублей на реализацию проектов развития.

Напомним, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства в марте 2022 года получил из бюджета дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку строительства, а также реализацию инвестпроектов по объектам нежилого назначения.