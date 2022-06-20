Вице-мэр Москвы Ефимов: почти 40 тысяч закупок опубликовали в ЕИС за пять месяцев 2022 года

За пять месяцев 2022 года в единой информационной системе Москвы опубликовали 39,7 тысячи закупок на 313,6 миллиарда рублей для обеспечения заказчиков товарами, работами и услугами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Приоритетными направлениями стали поставки, работы и услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты жителей, развития городского хозяйства и общественного транспорта», — рассказал вице-мэр.

Сделки реализуют через единую информационную систему. Она содержит информацию для поставщиков и заказчиков: реестры контрактов, договоров и участников закупок, планы и отчеты. ЕИС пользуются более 900 тысяч человек, среди них порядка 280 тысяч заказчиков и свыше 630 тысяч поставщиков.

Осуществление сделок через ЕИС не только обеспечивает выполнение программ по развитию города и способствует повышению комфорта жителей, но и стимулирует развитие бизнеса, отметил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.