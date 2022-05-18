Вице-мэр Москвы Ефимов: на торги выставят 36 объектов недвижимости для бизнеса

На торги в Москве выставят 36 объектов недвижимости под ведение бизнеса. Открытые аукционы состоятся в июне. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На аукционы выставят 34 нежилых помещения и два здания, одно из которых продается с земельным участком.

Нежилая недвижимость на городских торгах традиционно пользуется спросом у инвесторов, отметил вице-мэр Москвы.

«На небольших площадках новые собственники смогут открыть микропредприятия, а в самом просторном помещении площадью более 1,5 тысячи квадратных метров — крупный торговый объект», — рассказал Ефимов.

Сразу 10 объектов — на западе Москвы, из которых четыре находятся в одном жилом доме в Можайском районе, еще два — в районе Очаково-Матвеевское, по одному — в Раменках, Солнцеве, Дорогомилове и Филевском Парке. Это объекты на первых и вторых этажах, а также в подвальных и цокольных помещениях, площадью от 21-го до 186,8 квадратного метра.

На юго-западе Москвы инвесторам предложат шесть объектов площадью от 27,3 до 235,8 квадратного метра, расположенные как в жилых домах, так и в нежилых зданиях. Два объекта — в Академическом районе, остальные — в Зюзино, Южном Бутове, Гагаринском и Обручевском районах.

На севере Москвы — четыре объекта (от 53,6 до 917,9 квадратного метра). Три — в Войковском районе, еще одно помещение — на Соколе. Еще по четыре — на северо-востоке (объекты на подвальных этажах жилых домов, от 9,3 до 607 квадратных метров) и в центре (на подвальном, первом и мансардном этажах домов и нежилых зданий, от 49,6 до 324,3 квадратного метра).

На юге Москвы — три лота, в том числе просторный объект на 1,5 тысячи квадратных метров, занимающий подвальный и первый этажи нежилого здания, примыкающего к жилому дому в Южном Чертанове. Там можно открыть магазины, аптеки, ремонтные мастерские и другие коммерческие объекты. Еще два объекта по 65 «квадратов» — в Царицыне и Донском районе.

Два объекта — на юго-востоке. Первый занимает два этажа площадью 510,7 квадратного метра в доме на Перовском шоссе. Еще один объект площадью 154,4 «квадрата» находится на первом этаже дома на Смирновской улице.

На востоке Москвы предлагают три объекта — двухэтажное здание площадью 780,5 квадратного метра с земельным участком на Нижней Первомайской улице, еще одно двухэтажное здание на 370,9 квадратного метра на улице Гастелло, а также помещение площадью 416,9 квадратного метра на первом и втором этажах трехэтажного здания на Средней Первомайской улице.

Подать заявку на участие в открытых аукционах можно с 30 мая по 20 июня включительно.