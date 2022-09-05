Деньги 05 сентября 2022, 11:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Вице-мэр Ефимов: МСП выкупил у города нежилые помещения на 4,7 млрд рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Преимущественное право позволило представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы выкупить у города нежилые помещения общей площадью более 44 тысяч квадратных метров. Речь идет о недвижимости, которую предприниматели арендовали. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что малые и средние предприниматели имеют право преимущественного выкупа взятых в аренду у города нежилых помещений.

Реклама

Сделки проводятся без торгов, а стоимость площади определяют независимые оценщики, которые ориентируются на данные рынка.

Реклама

Оплатить покупку предприниматели могут двумя способами — сразу внести всю сумму или получить рассрочку на семь лет с ежемесячными или ежеквартальными погашениями.

Собственность на помещение оформляют без залога после полной оплаты.

«В 2022 году возможностью выкупа арендуемых городских объектов воспользовались 225 предпринимателей, а общая площадь помещений превысила 44 тысячи квадратных метров. Стоимость приобретенной недвижимости составила 4,7 миллиарда рублей», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что с 2011 года малый и средний бизнес выкупил у города без торгов более 7,7 тысячи нежилых помещений, чья общая площадь превысила 1,5 миллиона квадратных метров.

В этом году средний размер помещений, которые перешли в собственность предпринимателей, составила 195,5 квадратного метра.

Самым маленьким помещением, которое выкупили в этом году, оказалась нежилая комната площадью 4,2 квадратного метра. Она расположена на Ореховом бульваре.

А самый крупный объект — это три здания на Большой Серпуховской улице общей площадью две тысячи квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«В 2022 году больше всего помещений малый и средний бизнес выкупил в Центральном административном округе — 42 объекта общей площадью 8,9 тысячи квадратных метров. На юго-западе приобрели 28 объектов общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров, на севере — 27 объектов общей площадью пять тысяч квадратных метров, в Южном административном округе — 25 объектов площадью 6,6 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

Максим Гаман добавил, что также в пятерку лидеров вошел Зеленоград, где предприниматели выкупили пять помещений площадью 375 квадратных метров.

Воспользоваться преимущественным правом могут бизнесмены, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого на портале mos.ru в разделе «Услуги для бизнеса» нужно выбрать «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».

Авторы:

0 0 0 0 0 0