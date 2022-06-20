Вице-мэр Москвы Ефимов: IT-компании инвестировали почти миллиард рублей в проекты технополиса «Москва»

Инвестиции IT-компаний в особой экономической зоне «Технополис „Москва“» за 2021 год выросли более чем на 70% и составили около миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты на территории ОЭЗ», — сообщил Ефимов.

Инвестиции растут благодаря комфортным условиям работы в технополисе и росту спроса на услуги и продукцию резидентов, отметил вице-мэр.

Резидентами ОЭЗ «Технополис „Москва“» являются 90 компаний. Они работают в шести кластерах, в том числе в IT, который насчитывает 13 предприятий. Всего с 2006 года IT-компании инвестировали в проекты около 11,5 миллиарда рублей, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Гендиректор технополиса Геннадий Дегтев указал, что более 25% общего объема инвестиций IT-компаний, работающих в столичной ОЭЗ, пришлись на долю четырех новых резидентов, которые присоединились к ней в 2021 году. ОЭЗ «Технополис „Москва“» привлекает инвесторов удобной инфраструктурой и логистикой, широкими возможностями для кооперации и развития производств и экономическими преимуществами статуса резидента.