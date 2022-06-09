Вице-мэр Ефимов: в первом квартале 2022 года экономика Москвы получила более 700 миллиардов рублей инвестиций

В Москве вложения в основной капитал города с января по март 2022 года превысили 700 миллиардов рублей. Показатель на 4,8% превысил данные за аналогичный период прошлого года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что в столичную экономику, по данным Мосстата, в первом квартале 2022 года инвестировали 713 миллиардов рублей.

«На долю столицы приходится 17,8% общероссийского объема вложений. По статистике, больше всего средств московские компании инвестируют в машины и оборудование — 37,6% от общего объема инвестиций в основной капитал», — подчеркнул он.

В строительство зданий и сооружений, а также в благоустройство земель вложения составили 29,7%, в строительство жилых пространств — 16,4%, в создание объектов интеллектуальной собственности — 14,9%.

Инвестиции в основной капитал Москвы растут в том числе благодаря мерам поддержки, которые город оказывает бизнесу. Например, получившим статусы технопарка, его якорного резидента или промышленного комплекса компаниям на 17-25% снижают региональную налоговую нагрузку. За последние пять лет предприятия с такими статусами инвестировали в город 112,8 миллиарда рублей.

Для новых инвестиционных проектов механизм поддержки действует аналогичным образом. У 137 московских компаний на сегодняшний день есть право на различные льготы. Их могут получить 64 промкомплекса, 42 технопарка, 18 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов.

Инвесторам, локализовавшим производство на территории особой экономической зоны «Технополис „Москва“», столица предлагает различные преференции. В ОЭЗ можно построить предприятие или арендовать уже подготовленные офисы и лабораторные и производственные площади.

«Для резидентов ОЭЗ обнуляются налоги на имущество, землю и транспорт. А налог на прибыль снижается с 20% до 2%», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны: все ввозимые товары и оборудование освобождают от уплаты налогов и сборов. Антикризисной мерой поддержки бизнеса в условиях санкций стал мораторий на индексацию арендных ставок для размещенных на территории технополиса предприятий.

«Сегодня здесь локализовано 90 резидентов, объем инвестиций которых превысил 75 миллиардов рублей», — добавил Овчинский.

В сложившихся экономических условиях правительство Москвы приняло ряд дополнительных мер поддержки. Они позволят компаниям и дальше сохранять инвестиционную активность. Инвесторам доступна льготная аренда земли по ставке один рубль в год. Для этого компании необходимо оформить участок для проектирования и строительства или реконструкции объектов производственного назначения.

«В этом году московским предприятиям не нужно подтверждать специальные статусы — все они будут продлены автоматически. Эта антикризисная мера позволит компаниям сохранить налоговые льготы», — подчеркнул директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства решили докапитализировать на 20 миллиардов рублей. Средства направили на компенсацию бизнесу ставок по банковским кредитам на оборотные средства, реализацию инвестиционных программ и проектов по созданию объектов нежилого назначения.

Подробнее обо всех мерах поддержки, в том числе антисанкционных, можно узнать на Инвестиционном портале Москвы. Здесь же инвесторы могут подобрать оптимальные преференции в специальном навигаторе.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте «Экономика Москвы».