Вице-мэр Ефимов: товарооборот Москвы с Монголией вырос более чем на 40%

Товарооборот между Москвой и Монголией в 2021 году вырос на 41,5% и превысил 175 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Россия и Монголия развивают стратегическое партнерство, в том числе в торгово-экономической сфере. В 2021 году товарооборот с Монголией вырос на 30,7% и превысил 1,8 миллиарда долларов. Доля Москвы в нем составила около 10%.

Вице-мэр Ефимов отметил, что установление зоны свободной торговли с Монголией уже обсуждают на уровне ЕАЭС. Это позволит московским экспортерам повысить активность на рынке Восточной Азии.

Больше половины (55,9%) совокупных поставок Москвы в Монголию составляет несырьевой неэнергетический экспорт, который развивается за счет наращивания поставок фармацевтической, косметической, пищевой и другой продукции. В российском экспорте этой продукции в Монголию столица занимает 10,8%, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«При этом наблюдается одновременное развитие как промышленного, так и агропромышленного экспорта. По сравнению с показателем 2020 года промышленный экспорт увеличился на 86,9% и превысил 63 миллиона долларов, агропромышленный экспорт показал рост на 63,7% и составил более 33 миллионов долларов», — отметил Овчинский.

Москва в основном импортирует из Монголии трикотажную кожу, шерстяную пряжу, головные уборы и текстильные напольные покрытия.

Монголия может стать для экспортеров точкой входа на рынок Восточной Азии. В дальнейшем это позволит нарастить поставки и в другие страны региона, отметили специалисты центра «Моспром», подведомственного Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы.