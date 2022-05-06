Вице-мэр Ефимов: торговля и недвижимость стали самыми популярными сферами ИП в Москве

Самыми популярными сферами индивидуального предпринимательства в Москве являются розничная торговля и операции с недвижимостью. Почти треть ИП заняты в этих сферах, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Розничной торговлей в Москве, согласно данным на середину апреля 2022 года, занимались 77,9 тысячи индивидуальных предпринимателей. Ефимов подчеркнул, что это 21% от общего числа ИП в столице.

«По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, за год число действующих в этой сфере индивидуальных предпринимателей увеличилось на 45%, что подтверждает высокую популярность отрасли у малого и микробизнеса», — сказал Ефимов.

Операции с недвижимостью стали второй по популярностью отраслью. В ней работают 41 тысяча индивидуальных предпринимателей, а за год их количество выросло на 10%. Теперь их доля от общего числа ИП составляет 11%.

А третье место занял IT-сектор. В этой отрасли заняты 16,7 тысячи столичных ИП, что составляет 4,6% от всех. За год индивидуальных предпринимателей в IT-сфере стало больше на 18,4%, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики развития столицы Кирилл Пуртов.

В пятерку самых популярных сфер также вошли образовательные и рекламные услуги.