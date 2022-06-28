Вице-мэр Ефимов: Первые корпуса «Руднево» ОЭЗ «Технополис „Москва“» откроют до конца лета

Строительство производственных корпусов новой площадки «Руднево», которая войдет в особую экономическую зону «Технополис „Москва“», идет по плану. Их сдадут в эксплуатацию до конца лета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На большей части территории строительные работы завершены на 90%. Есть участки, где они выполнены на 80%, создание отдельных объектов полностью закончено», — сказал он.

Работы ведутся в соответствии со сроками. Первые производственные корпуса сдадут в эксплуатацию до конца лета этого года, индустриальный парк полностью построят в 2023 году. Их возводят с применением индустриальных высокоскоростных технологий. По информации компании-застройщика «Крост», элементы производят на заводе, а на площадке собирают, как конструктор. Благодаря этому сроки возведения объектов сократились на 35–50%, а стоимость снизилась на 10–15%.

Источник фото: сайт ОЭЗ «Технополис „Москва“»

Многофункциональный комплекс «Руднево» станет шестой площадкой в составе особой экономической зоны. На его территории можно разместить любые виды высокотехнологичных производств. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на площадке представят кластер беспилотных летательных аппаратов, производства из сферы информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники, робототехники, оптики и материалов нового поколения. «Руднево» обеспечит несколько тысяч новых рабочих мест.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дегтев назвал другое важное преимущество «Руднево» — удобное месторасположение. Площадка находится в пяти километрах от МКАД, вблизи крупных трас и недалеко от станции метро, сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.